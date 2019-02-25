الهيئة العامة للاستعلامات تنجح في تغطية فعاليات القمة العربية الأوروبية

2019/02/25 | 22:36

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المستقلة – شرم الشيخ / مصر – وليد الرمالي

اعدت الهيئة العامة للاستعلامات مركزا صحفيا عالميا دوليا بشرم الشيخ لتغطية فعاليات القمة العربية الاوروبية، حيث يشارك أكثر من 750 مراسلا اجنبيا وعربيا بخلاف المراسلين المحليين فى تغطية فعاليات القمة العربية الاوروبية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، يومى الاحد والاثنين المقبلين بحضور رؤساء الدول والحكومات من الجانبين العربى والأوروبى و بمشاركة 28 دولة أوروبية و21 دولة عربية .وقال محمد امام مدير عام المركز الصحفى بهيئة الاستعلامات إن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المختلفة بدأت منذ شهر فى تلقى طلبات 550 مراسلا أجنبيا زائرا وأكثر من 250 مراسلا محليا يمثلون مختلف وسائل الاعلام الاجنبية والعربية والمحلية ووكالات الانباء والفضائيات بالاضافة الى أكثر من 200 مراسل اعلامى مرافق لرؤساء الدول العربية والاوروبية والقادة والحكومات المشاركة فى المؤتمر وسوف يتم تسليمهم تصاريح التغطية فى شرم الشيخ فور وصولهم.

وأضاف إمام ان الهيئة اعدت المركز الصحفى الدولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات ويتضمن احدث وسائل الاتصالات العالمية لتسهيل مهمة المراسلين بالاضافة الى غرفتى عمليات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال المراسلين وإنهاء الاجراءات والافراج الجمركى عن المعدات والكاميرات لكل المراسلين وتذليل العقبات امام اداء عملهم.

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