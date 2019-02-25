بعد سنوات من السبي...

2019/02/25 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة أخرى ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي بحق فتيات ونساء، وأطفال، وأبناء المكون الأيزيدي العراقي، في عملية إعدام جماعي نفذها ذبحا، في منطقة حدودية بين العراق وسوريا.

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