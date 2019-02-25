الدفاع المدني تنوه إلى تفجير مسيطر عليه في الديوانية

2019/02/25 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية

نوهت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، الى تفجير مسيطر عليه

يوم غد الثلاثاء، في محافظة الديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إنه “نسترعي انتباه اهالي الديوانية إلى أن مفارز مديرية الدفاع المدني

ستقوم يوم غد الثلاثاء ومن الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا بتفجير مسيطر عليه لعدد من المخلفات الحربية القديمة”.

واضافت، أن موقع “في ميدان الرمي على طريق عفك”.

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