منظمة: السلطات في نينوى تهدد وتعتقل العاملين في مجال الإغاثة

2019/02/25 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، مسؤولين بمحافظة نينوى العراقية بمضايقة وتهديد واعتقال عاملين في مجال الإغاثة أو حتى اتهامهم بالإرهاب، ما يؤدى إلى تقويض عملهم.

وذكرت المنظمة في تقرير تابعه “النور نيوز” أن “عمال الإغاثة في

الموصل وأجزاء أخرى من نينوى يواجهون تهماً لا أساس لها بانتمائهم لداعش، اعتقل

الكثير منهم على اثرها مشيرة إلى أن” الهدف من هذه الاتهامات هو محاولة لدفع بعض

المنظمات إلى تحويل المساعدات للسلطات المحلية الفاسدة أو التوقف عن تقديم المساعدة

إلى بعض العائلات المحتاجة

وأضاف التقرير أن “مساعداً إداري في مكتب محافظ نينوى استدعى العديد

من موظفي منظمة الإغاثة لاستجوابهم، وفي أوائل تشرين الأول، اتصل مكتب المحافظ بعاملة

الإغاثة مرة أخرى، طالبا الحصول على قوائم المستفيدين في المنظمة “للتدقيق فيها لاستبعاد

عائلات داعش، لافتاً إلى أن “مكتب المحافظ طلب من المجموعة أيضا توظيف 3 أشخاص محددين”،

ملمحا إلى أن “تعيينهم سينهي هذه الاتهامات”.

وأضاف التقرير

أن عاملة إغاثة أكدت للمنظمة، أنه “نتيجة للتهديدات والمطالب، التي وصفتها بأنها روتينية

في عدة مناطق تعمل فيها المنظمة، اضطرت إلى وقف 3 مشاريع رئيسية في نينوى، وقد هدد

المانحون بسحب تمويلهم نتيجة لذلك”.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن عامل اغاثة اجنبي ابلغهم بأن

وكالته ترسل مهندسين لتحديد منازل المدنيين التي تحتاج إلى إعادة تأهيل في المناطق

التي تضررت من القتال، لكن محافظا أخبره أنه يُحظر على المنظمات التي تعيد بناء الممتلكات

الخاصة،

وأشارت المنظمة إلى أن وكالات الإغاثة أكد لها أنه تمت “أثارت

هذه الحوادث مع مكتب رئيس الوزراء، لكنها لم تستلم معلومات حول الخطوات الملموسة المتخذة

للتصدي للهجمات ومنع المزيد من المضايقات”.

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