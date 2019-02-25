خلية الإعلام الأمني: اجراءات قانونية صارمة بحق كل من يحرف الحقيقة او يعبث بالأمن الوطني

2019/02/25 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا اليوم الاثنين اكدت فيه، انها ستتخذ اجراءات قانونية صارمة بحق كل من يحرف الحقيقة او يعبث بالأمن الوطني.

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