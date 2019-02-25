بالاجل... تجهيز الحشد الشعبي بالوقود

2019/02/25 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – متابعة]جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية قوات الحشد الشعبي المقدس بأنواع مختلفة من الوقود وحسب الكميات المطلوبة من قبلهم عن طريق الدفع بالآجل.

و ذكر مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه "تم اصدر امر تضمن تجهيز قوات الحشد الشعبي بمنتجات [البنزين ، زيت الغاز، النفط الأبيض]"، لافتا الى ان "الحشد الشعبي يمثل اليوم القوة الضاربة والسد الأمين الحامي لأرض وطننا الغالي فلا بد من تكاتف الجهود وتقديم كافة التسهيلات الممكنة له للحفاظ على أمن البلاد".وفصل مدير هيأة التجهيز في الشركة الكميات المجهزة لفصائل الحشد الشعبي حيث بلغت الكمية المجهزة من البنزين 3 ملايين لتر ، وزيت الغاز 3 ملايين لتر أيضاً ، في حين بلغت كمية النفط الأبيض 500 ألف لتر ، لافتاً بأن عملية إيصال تلك الكميات الى محاورها المقصودة تمت من خلال أسطول الشركة الناقل وبإنسيابية عالية ووفق خطط منظمة ومدروسة.ومن الجدير ذكره بأن شركة التوزيع واضبت على تجهيز المشتقات النفطية لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي الأبطال بالإضافة تقديم التسهيلات والمساعدات اللوجستية منذ بداية تشكيل الحشد الشعبي لغاية اليوم.

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