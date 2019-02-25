النجمة البحريني يتعادل مع الجزيرة الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي

2019/02/25 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة النجمة البحريني مع ضيفه الجزيرة الأردني، في المباراة التي أقيمت على ملعب البحرين الوطني، الإثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تعادل أيضا فريقا الكويت الكويتي مع الاتحاد السوري، دون أهداف ضمن نفس المجموعة، لتتساوى جميع فرق المجموعة برصيد نقطة واحدة مع أفضلية النجمة والجزيرة، بفضل تسجيل هدف.

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