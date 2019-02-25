الوحدات الأردني يتغلب على النجمة اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي

2019/02/25 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ اليوم، الخميس مبارايات الجولة الحادية عشر والأخيرة في مرحلة ذهاب بطولة دوري المحترفين الأردني.

وتسعى كل الفرق للبحث عن الفوز والحصول على نقاط المباراة، لضمان مواصلة تحقيق تطلعاتها في مرحلة الإياب التي تنطلق يوم السابع من فبراير من العام المقبل.

بينما يستضيف فريق السلط نظيره الحسين اربد، في مواجهة مهمة لكليهما، حيث سيكون الفوز بمثابة الطموح المشترك.

ويستقبل الصريح نظيره ذات راس على إستاد الحسن بإربد، في مواجهة يبحث فيها الفريقان عن مداواة الجراح.

ويتطلع الصريح لاستعادة نغمة الانتصار بعدما تعرض للخسارة في آخر 3 مواجهات، ليبقى في المركز العاشر برصيد “6 نقاط”.

ويبحث في المقابل ذات راس عن تحقيق أول فوز له بالبطولة، حيث ما يزال يقبع بالمركز الأخير برصيد “4 نقاط” حصدها من “4 تعادلات”.

وتتجه الأنظار الجمعة، صوب إستاد عمان الدولي، الذي سيكون شاهدا على أحداث المواجهة الأهم والأكثر ترقبا، وتجمع الفيصلي مع المتصدر الجزيرة.

ويطمح الفيصلي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور إلى تحقيق الفوز بهدف تقليص الفارق مع المتصدر، حيث يستقر حالياً بالمركز الثالث برصيد “19 نقطة”.

ويدرك الجزيرة أهمية اللقاء بما يخص حساباته في المنافسة على اللقب، حيث يتصدر برصيد “26 نقطة”، وفوزه سيبدد من فرصة الفيصلي في اللحاق به.

ويسبق هذه المواجهة، مباراة شباب الأردن وضيفه شباب العقبة على إستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.

من جهته فإن شباب العقبة الذي استعاد انتصاراته مؤخرا وقفز للمركز السابع برصيد “12 نقطة”، يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز رصيده النقطي.

وينتظر الوحدات ضيفه فريق الرمثا السبت المقبل، على إستاد الملك عبدالله الثاني في مباراة يتوقع أن تحفل بمشاهد الإثارة.

ويأمل الوحدات بمواصلة انتصاراته والمحافظة على الفوارق النقطية التي تفصله عن الفرق الأربعة الأولى، حيث يحل خامسا برصيد “17 نقطة”.

ويبحث الأهلي والبقعة في ذات اليوم عن مداوة الجراح وتعزيز الرصيد النقطي، بهدف تحسين موقعهما على سلم الترتيب العام.

يحتل البقعة المركز الثامن برصيد “10 نقاط”، حيث خسر مؤخراً أمام الفيصلي “1-3″، وكذلك يقبع الأهلي بالمركز قبل الأخيربـ “6 نقاط”، بعد خسارته بالجولة الماضية أمام الحسين إربد بهدف وحيد.

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