2019/02/25 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القبض على 24 مطلوباً وضبط معدات معمل ألبان مسروقة في نينوى

25/02/2019 22:45:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/الموصل/م.ا

القت القوات الامنية،اليوم الاثنين، القبض على 24 مطلوباً وضبط معدات معمل ألبان مسروقة في نينوى.

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية، في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين القت القبض على ٢٤ متهما مطلوبا بجرآئم سرقة وتزوير".

واضاف ان "القوات ضبطت معدات لمعمل البان بعد سرقتها والقبض على السارق وكذلك ضبط عجلة نوع بيكب تويوتا دبل قمارة تم سرقتها قبل حوالي شهر ومن بين المتهمين ١٦ متهم مطلوب وفق المادة ( ٤٤٣ ق ع و ٤٤٤ ق ع و ٤٤٦ ق ع ) وإثنان منهم من عناصر داعش الإرهابية واللذان كانا يعملان مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند واعترفا بمشاركتهما بالقتال ضد قواتنا الأمنية و ٦ منهم مطلوبين بجرآئم تزوير".

وبين ان تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من جانبي مدينة الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ القبض على 24 مطلوباً وضبط معدات معمل ألبان مسروقة في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ القبض على 24 مطلوباً وضبط معدات معمل ألبان مسروقة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).