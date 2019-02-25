الجيل الجديد: لن نشارك ببرنامج حكومي فاسد في الاقليم

2019/02/25 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب في برلمان الاقليم عن حراك الجيل الجديد سيروان بابان، الاثنين، ان حزبه لن يشارك ببرنامج حكومي فاسد في الاقليم، مبيناً ان احزاب السلطة يستولون على رواتب منتسبي البيشمركة.وقال بابان في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الحزبان الكرديان لا يتلزمان بالقوانين واقليم كردستان يعيش حكم العوائل، وبالتالي فأن الجيل الجديد ليس […]

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