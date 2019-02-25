إسرائيل تعلق على فوز رامي مالك بجائرة الأوسكار

2019/02/25 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فوز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة الأوسكار.

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