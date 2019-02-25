بومبيو يكشف موقف واشنطن من حظر بريطانيا لـ

2019/02/25 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبارك القرار البريطاني بشأن "حزب الله" اللبناني.

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