الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتهم بوكيتينو مدرب توتنهام بسوء التصرف

2019/02/25 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما‭‭ ‬‬بسوء التصرف إلى ماوريسو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، بسبب مواجهة مع الحكم بعد الخسارة المفاجئة لفريقه 2-1 على ملعب بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي.

وجاءت هذه الهزيمة كضربة لتوتنهام، صاحب المركز الثالث في الصراع على اللقب، وبدا أن المدرب الأرجنتيني صب غضبه على الحكم مايك دين في مواجهة محتدمة.

وقال الاتحاد، في بيان، “ينسب إلى مدرب توتنهام هوتسبير حديث أو تصرف غير ملائم في نهاية المباراة، سواء داخل الملعب أو خارجه في النفق المؤدي لغرف الملابس”.

وقال بوكيتينو، السبت الماضي، “أعتقد أنني سأقبل بكل ما يصدره الاتحاد الإنجليزي، الواقعة حدثت في الملعب ويحدوني الأمل ألا يتجاوز الأمر هذا الحد”.

وأمام بوكيتينو حتى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس المقبل للرد على هذا الاتهام.

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