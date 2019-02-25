الداخلية تعلن اعتقال 24 مطلوبا في مناطق متفرقة من نينوى

2019/02/25 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال 24 مطلوبا في مناطق متفرقة من نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين القت القبض على ٢٤ متهما مطلوبا بجرآئم سرقة وتزوير”، مبينا انها “ضبطت معدات لمعمل البان بعد سرقتها والقبض على السارق”.

واضاف انها “ضبطت عجلة نوع بيكب تويوتا دبل قمارة تم

سرقتها قبل حوالي شهر”، مشيرا الى ان “من بين المتهمين ١٦ متهما مطلوبا وفق

المادة ( ٤٤٣ ق ع و ٤٤٤ ق ع و ٤٤٦ ق ع )”.

وتابع ان “اثنين منهم من عناصر داعش الإرهابية واللذان

كانا يعملان مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند واعترفا بمشاركتهما بالقتال ضد قواتنا

الأمنية”، لافتا الى ان “الستة الاخرين مطلوبين بجرائم تزوير”.

وأشار إلى انه “تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من جانبي

مدينة الموصل”.

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