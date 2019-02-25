2019/02/25 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفت خلية الاعلام الامني، الاثنين، مانشرته احدى الوكالات

بشأن عملية إنزال “للدواعش” خلف القوات العراقية.

وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “احدى الوكالات الاخبارية نشرت خبرا كاذبا مستخدمة صوراً مفبركة لتضليل الرأي

العام”، مبينة ان “هذه الصور تم نشرها قبل أكثر من سنتين لقوة عسكرية بريطانية

اثناء التدريب فيما ضَلَّلت هذه الوكالة الحقيقة لتسوقها للرأي العام على إنها (عملية

إنزال للدواعش خلف القوات العراقية)”.

وحذرت الخلية “الوكالة ومثيلاتها و كل من يحاول تحريف

الحقيقة والعبث بالأمن الوطني بإسلوب التزييف والفبركة المكشوفة”، متوعدة بـ”اتخاذ

الإجراءات القانونية الصارمة للردع ولن نسمح بتاتا بتشويه الحقائق”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

29

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني توضح حقيقة عملية إنزال “للدواعش” خلف القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني توضح حقيقة عملية إنزال “للدواعش” خلف القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).