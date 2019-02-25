شرطة البصرة تعلن القبض على 409 متهماً بمواد قانونية مختلفة

2019/02/25 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاثنين، القبض على 409

متهماً بمواد قانونية مختلفة، بمناطق متفرقة من المحافظة، خلال 3 اشهر.

وذكر اعلام الشرطة، في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، ان “عناصر قيادة شرطة البصرة،

ولإيجاد الحلول السريعة وتسهيل تنفيذ أوامر القبض وتجاوز الروتين، تبنت خطة امنية خاصة

لتنفيذ أوامر القبض ضمن واقع مسؤولية قسم شرطة البلدة الثانية”.

وأضاف البيان، ان “قائد شرطة محافظة البصرة، الفريق

رشيد فليح، أشرف بشكل مباشر على تنفيذ المهام الأمنية، من قبل العقيد ماجد كريم ماهود

مدير القسم وضباط المراكز”.

وتابع، ان “العمليات الأمنية اسفرت عن القاء القبض على

409 متهما بمختلف المواد القانونية عن مدة الثلاثة أشهر السابقة”.

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