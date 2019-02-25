شرطة نبنوى تلقي القبض على 24 متهما بينهم ارهابيان

2019/02/25 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية،اليوم الاثنين، القاء القبض على 24متهما مطلوبا للقضاء بجرائم السرقة والتزوير وبينهم ارهابيان في مناطق مختلفة من محافظة نينوى.

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