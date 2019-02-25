الاعلام الامني يوضح بشأن عملية إنزال للدواعش خلف القوات العراقية

2019/02/25 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الاعلام الامني، الاثنين، مانشرته احدى الوكالات بشأن

عملية إنزال "للدواعش" خلف القوات العراقية.

وقالت الخلية في بيان، ان "احدى الوكالات الاخبارية نشرت خبرا كاذبا

مستخدمة صوراً مفبركة لتضليل الرأي العام"، مبينة ان "هذه الصور تم

نشرها قبل أكثر من سنتين لقوة عسكرية بريطانية اثناء التدريب فيما

ضَلَّلت هذه الوكالة الحقيقة لتسوقها للرأي العام على إنها (عملية

إنزال للدواعش خلف القوات العراقية)".وحذرت الخلية "الوكالة ومثيلاتها و كل من يحاول تحريف الحقيقة

والعبث بالأمن الوطني بإسلوب التزييف والفبركة المكشوفة"، متوعدة

بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للردع ولن نسمح بتاتا بتشويه

الحقائق".

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