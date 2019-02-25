السيد عمار الحكيم وعراقجي يبحثان العلاقات بين بغداد وطهران

2019/02/25 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، مع مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقچي والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.

كما بحث الجانبان بحسب بيان لمكتب رئيس تحالف الاصلاح تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "مستجدات الوضع السياسي في المنطقة وأهمية الحوار لبحث الملفات العالقة".وكان عراقجي والوفد المرافق له قد وصل الى العاصمة بغداد، صباح اليوم الأثنين، وقال عقب لقائه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق ستكون مهمة جداً وتاريخية ونقطة تحول في علاقات البلدين".انتهى

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