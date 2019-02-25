وزير الخارجية الايراني جواد ظريف يستقيل من منصبه

2019/02/25 | 23:09

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بغداد اليوم- متابعة

قدم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين (25 شباط 2019)، استقالته من منصبه، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" الدولية.

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بغداد اليوم - خاص

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس سروط، الاثنين (25 شباط 2019)، عن المعادلة التي يتبعها تنظيم داعش، لتهديد المدن الآمنة.

وقال سروط في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "داعش يتبع استراتيجية الاختباء في المناطق الجبلية

بغداد اليوم - بغداد

عقد نواب ووجهاء سامراء واعضاء بمجلس محافظتها ومسؤولين محليين فيها اجتماعاً موسعاً ، الاثنين 25 شباط 2019، أكدوا خلاله رفضهم قرار إقالة رئيس مجلس صلاح الدين احمد الكريم من قبل جهة حزبية فاسدة تمارس سياسة الاقصاء.

وقال بيان صا

بغداد اليوم _ بغداد

وعد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، بتلبية مطالب المهندسين الزراعيين وتوفير الاراضي الزراعية والسكنية وإطلاق القروض لهم.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الأخير "استقبل وفد نقابة المهندسين

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