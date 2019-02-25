جنان موسى: شفاء كَردي كانت صحفية شجاعة ويشرفني أن أحصل على جائزة تحمل اسمها

2019/02/25 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكدت الصحفية اللبنانية، جنان موسى، التي فازت بجائزة شفاء كَردي السنوية العالمية اليوم الإثنين، أن "شفاء كانت إنسانة شجاعة للغاية وصحفية مجتهدة ويشرفني أن أحصل على جائزة تحمل اسمها"، مضيفةً: "هذه الجائزة تعني لي الكثير وهي رسالة قوية لصوت الاعتدال لا رسالة الإرهاب التي يمثلها داعش".وقالت جنان موسى لشبكة رووداو الإعلامية: "أنا سعيدة بحصولي على هذه الجائزة رغم كون المناسبة حزينة"، مضيفةً: "شفاء كانت إنسانة شجاعة للغاية وصحفية مجتهدة ويشرفني أن أحصل على جائزة تحمل اسمها".وتابعت: "حصلت على جوائز أخرى لكن هذه الجائزة تعني لي الكثير كونها جائزة مقدمة من مؤسسة كوردية لصحفية عربية وهذا مهم لأن داعش سعى من خلال سيطرته على المناطق للتفرقة بين العرقيات والمذاهب المختلفة".ومضت بالقول: "منح الجائزة من مؤسسة كوردية إلى صحفية عربية رسالة تظهر إمكانية أن نتعايش ككورد وعرب في منطقتنا رغم اختلافاتنا من خلال احترام بعضنا بعضاً وعدم السماح باستمرار ما كان يعمل عليه داعش وهي رسالة قوية لصوت الاعتدال لا رسالة الإرهاب التي يمثلها داعش".وذكرت أن "شفاء كانت صحفية شجاعة جداً، وكان يمكن لها أن تبقى في الاستوديو أو تجلس في المنزل لكنها قررت أن تذهب إلى الميدان وأن تنقل معاناة الموصل للعالم وقد ضحت بروحها ثمناً لذلك".وشددت على أن "هذه مسؤولية كبيرة جداً وأقل ما يمكننا فعله في رووداو أو أنا كوني أحمل هذه الجائزة هو أن نتحدث عما تمثله شفاء كَردي وهي المرأة المثابرة التي تملك جناحين مثل هذه الجائزة بيدي وتريد إظهار صورة حسنة لشعبها، وهذه المبادرة جميلة جداً وأتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية التي حملتموني إياها".وفي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفية المعروفة شفاء كَردي، أجرت شبكة رووداو الإعلامية ولجنة جائزة شفاء كَردي، اليوم الاثنين 25 شباط 2019، مراسم في مدينة أربيل حضرها الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند كمتحدث رئيس، وكبار المسؤولين في إقليم كوردستان والعراق والصحفيين المحليين والأجانب، منحت خلالها جائزة شفاء كًردي العالمية السنوية لمراسلة قناة (الآن) جنان موسى.

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