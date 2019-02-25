السيسي يؤكد نجاح القمة فاق التوقعات والقمة القادمة ستعقد في بروكسل ٢٠٢٢

2019/02/25 | 23:12

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المستقلة – شرم الشيخ / مصر – وليد الرمالي

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن نجاح القمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ وما تم التوافق عليه خلالها “يفوق توقعات الكثيرين”، مؤكداً عزم القادة العرب والأوروبيين على استكمال مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف السيسي، في الجلسة الختامية للقمة بشرم الشيخ اليوم الاثنين، أن “الشعوب المحبة للسلام ستجني ثمار نجاح القمة التي تم الاتفاق فيها على تعميق الشراكة وتعزيز التعاون وسبل مواجهة التحديات المختلفة”، مشيراً إلى أن القمة المقبلة ستعقد في بروكسل العام 2022.

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