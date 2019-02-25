أهلي جدة يتأهل للمربع الذهبي لكأس زايد على حساب الوصل الإمارتي

2019/02/25 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل أهلي جدة السعودي مع مواطنه الهلال للدور نصف النهائي من بطولة ‏كأس زايد للأندية العربية، بعد فوز الأهلي الصعب على الوصل الإماراتي 2-1، ملحقا بضيفه أاول خسارة بالبطولة، بعد مواجهة مثيرة.

‏ تقدم الوصل بهدف علي صالح في الدقيقة 38، وعدل بابلو دياز من كرة رأسية في الدقيقة 47، وفي ‏الوقت بدل الضائع سجل سلمان المؤشر هدف الفوز(90+1)‏.

ليضرب الأهلي موعدا في المربع مع الهلال في كلاسيكو سعودي بنكهة عربية.‏

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