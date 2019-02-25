المرجع الحكيم يدعو سفراء العراق إلى تحسين العلاقة مع دول العالم وشعوبها

2019/02/25 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، سفراء العراق، برعاية مصالح العراقيين في الخارج، والاهتمام بشؤون المسلمين الراغبين بزيارة المراقد المقدسة، وضرورة تحسين العلاقة مع دول العالم وشعوبها.جاء ذلك خلال استقباله السفير العراقي في الباكستان علي ياسين.

ودعا المرجع الحكيم سفراء العراق بالخارج إلى رعاية مصالح بلدهم، ومساعدة أبناء بلدهم بما ينمي ارتباطهم ببلدهم، وإلى تحسين العلاقة مع دول العالم وشعوبها بما يخدم مصالح شعبهم.

كما وجه السفراء إلى الاهتمام بشؤون المسلمين الراغبين بزيارة المراقد المقدسة في العراق، وتسهيل زيارتهم.

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