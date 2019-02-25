وزير الصناعة والمعادن يبحث مع عدد من اعضاء مجلس النواب زيادة التنسيق والتعاون لدعم الصناعة والانتاج المحلي

2019/02/25 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري هذا اليوم الاثنين عدد من اعضاء مجلس النواب كل من النائب الدكتور قتيبة الجبوري ورياض التميمي والنائب السابق علي صبيح المالكي لبحث ومناقشة عدد من المواضيع والملفات التي تهم الصناعة العراقية.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل تجاوزها والبحث في الاليات والسبل الكفيلة بزيادة التنسيق مع الجهات التشريعية لدعم المنتج المحلي وتطوير النشاط الصناعي المحلي.وثمن الوزير خلال اللقاء التوجه الحكومي الجاد والحقيقي الداعم للصناعة الوطنية من خلال إصدار القرارات والقوانين التي تصب في خدمة القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط، لافتا الى ان الوزارة بدورها وضعت الخطط والرؤى الهادفة لتحريك عجلة الصناعة وتشغيل المعامل الصناعية واعادة الثقة بالانتاج الوطني من خلال دعم القطاع الصناعي الخاص باعتباره شريك ستراتيجي للقطاع الحكومي بغية تنفيذ مشاريع مشتركة سواء بالشراكة او الاستثمار او التصنيع للغير وفق التعليمات والقوانين الحكومية النافذة.من جانبهم أبدى السادة النواب الاستعداد الكامل لدعم خطط وتوجهات ومساعي وزارة الصناعة والمعادن وتقديم كل وسائل الإسناد والمساعدة لتحقيق أهدافها المنشودة والرامية إلى تطوير البنى التحتية والارتقاء بالصناعة المحلية.

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