2019/02/25 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sx8WPwEizH0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - سائرون والفتح تنسيق يقلق الشركاء ويرفع سقف الاحتمالات 2019/2/25) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - سائرون والفتح تنسيق يقلق الشركاء ويرفع سقف الاحتمالات 2019/2/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).