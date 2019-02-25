قصي الفواز يستقيل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

2019/02/25 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان للاتحاد أن الفواز قدم "استقالته من منصبه لظروفه الخاصة وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الإدارة".وترافقت استقالة الفواز مع خطوة مماثلة لعضوي مجلس الإدارة تركي الحقيل ويزيد التويجري بحسب بيان الاتحاد الذي أكد أن نائب رئيسِه الحالي لؤي ناظر السبيعي سيتولى مهام الرئاسة "حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة".

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