بعد تسميته مدربا للوزراء.. حكيم شاكر: سأكمل ما بدأه أوديشو

2019/02/25 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال المدرب حكيم شاكر, الاثنين, ان الزوراء ناد كبير وتنتظره مهمة اسيوية كبيرة وسأكمل ما بدأه ايوب اوديشو.وذكر شاكر في اول تصريح صحفي له بعد تسميته مدربا للزوراء, وتابعه “ناس” اليوم (25 شباط 2019), ان “الزوراء ناد كبير ويجب على الجميع الوقوف معه في محنته”, مشيرا الى ان ” النادي تنتظره […]

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