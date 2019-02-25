تقدير موقف: دُخان ورصاص وتكنوقراط.. محطّات من مسار “الاحتجاج العراقي” منذ 25 شباط

2019/02/25 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تسير حركة المرور بشكل طبيعي للغاية في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الإثنين الـ 25 من شباط 2019، المارّة يقاطعون عبور السيارات كالعادة، في الساحة التي كانت في مثل هذا اليوم قبل ثماني سنوات مُنطلق إحدى أكثر الاحتجاجات العراقية اتساعاً وتأثيراً وإثارةً للجدل..وتعرضاً للعنف في أغلب الأحيان.www.nasnews.com دخول غير […]

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