‎مصدر :اتفاق نهائي بين الفتح وسائرون حسم الوزارات الشاغرة ومنح عبد المهدي حرية اختيار مرشحي ثلاث هيئات مستقلة

2019/02/25 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سياسية عن اتفاق نهائي أسفرت عنه حوارات تحالفي البناء والاصلاح، يقضي أولها بمنح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حرية اختيار مرشحي ثلاث هيئات حساسة هي (البنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية).كما قضى الاتفاق، بحسب المصادر، حسم موضوع فالح الفياض، بمنحه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية اضافة لصفته مستشارا للأمن الوطني.[…]

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