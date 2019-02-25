التميمي تكشف عن قيمة المناقلة لاعادة المفصولين لمحافظات الوسط والجنوب

2019/02/25 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو اللجنة المالية النائب “الدكتورة ماجدة التميمي”، عن مبلغ مناقلة لاعادة المفصولين لمحافظات الوسط والجنوب” وقالت التميمي في بيان لمكتبها الاعلامي، ان ” مبلغ المناقلة لاعادة المفصولين لاسباب امنية من الشرطة لسنة 2008 لمحافظات الوسط والجنوب بلغ 33 مليار دينار في موازنة عام 2019″ واشارت التميمي ” الى ان المادة (٤٧ الفقرة […]

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