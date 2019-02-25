2019/02/25 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الاعلام الامني ينفي عملية إنزال للدواعش خلف القوات العراقية

25/02/2019 22:57:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

نفت خلية الاعلام الامني،اليوم الاثنين، مانشرته احدى الوكالات بشأن عملية إنزال للدواعش خلف القوات العراقية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "احدى الوكالات الاخبارية نشرت خبرا كاذبا مستخدمة صوراً مفبركة لتضليل الرأي العام"، مبينة ان "هذه الصور تم نشرها قبل أكثر من سنتين لقوة عسكرية بريطانية اثناء التدريب فيما ضَلَّلت هذه الوكالة الحقيقة لتسوقها للرأي العام على إنها (عملية إنزال للدواعش خلف القوات العراقية)".

وحذرت الخلية "الوكالة ومثيلاتها و كل من يحاول تحريف الحقيقة والعبث بالأمن الوطني بإسلوب التزييف والفبركة المكشوفة"، متوعدة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة للردع ولن نسمح بتاتا بتشويه الحقائق".

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