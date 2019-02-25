مجلس الامن الدولي يعقد جلسة طارئة حول فنزويلا غدا الثلاثاء

2019/02/25 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد مصدر في السلك الدبلوماسي للأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا بطلب من الولايات المتحدة، يوم غد الثلاثاء، لمناقشة الوضع في فنزويلا.وقال المصدر: ” قرر مجلس الأمن عقد اجتماع مساء غد الثلاثاء”، مضيفا أنه من غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار حول فنزويلا صاغته للمجلس […]

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