اللويزي : القانون لم يحدد أسباب معينة لإقالة مسؤول معين وجعلها مفتوحة

2019/02/25 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب السابق عن نينوى عبد الرحمن اللويزي ،الاثنين، بان القانون لم يحدد أسباب معينة لإقالة مسؤول معين وجعلها مفتوحة.وقال اللويزي لبرنامج المناورة الذي تبثه قناة اسيا ،تابعته /SNG/،ان “القانون لم يحدد أسباب معينة لإقالة مسؤول معين وجعلها مفتوحة ، مبينا ان نقل صلاحيات الوزارات ولد صراعا بين الحكومة المركزية والمحافظات”.وأضاف ان ...

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