بالصور... رئيس الوزراء المصري يشهد بدء صب خرسانة أطول برج في أفريقيا

2019/02/25 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج في القارة الأفريقية، وذلك في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

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