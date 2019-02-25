إدلب... مقتل 7 جنود سوريين وإصابة 20 بقذائف فتاكة تستخدمها

2019/02/25 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي سبعة جنود سوريين حتفهم وأصيب عشرون آخرون بقذائف صاروخية فتاكة تستخدم للمرة الأولى.أطلقها مسلحو تنظيم "القاعدة" الإرهابي المنتشرين في قطاع إدلب من "المنطقة منزوعة السلاح" على نقاط عسكرية.

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