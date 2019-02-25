قطر تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة و

2019/02/25 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت دولة قطر، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية.

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