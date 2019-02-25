ظريف يستقيل من منصبه

2019/02/25 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه عبر

صفحته على الانستغرام وايد مصدر مطلع في الخارجية في تصريح لوكالة انباء فارس نباء

استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وكتب ظريف على صفحته :" اعرب عن شكري الجزيل للشعب الايراني العزيز

والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية .



اقدم

اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة

خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة .

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