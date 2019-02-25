البنك المركزي ينفي دخول دولار من ليبيا الى الاسواق العرقية

2019/02/25 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفى البنك المركزي العراقي، الأثنين، دخول عملة الدولار الأمريكية من ليبيا الى العراق.

وقال البنك المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، " ننفي ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن دخول عملة الدولار الأمريكي من ليبيا"، لافتاً الى أن "اجراءات التحقق من عدم وجودها قد تمت بتبادل المعلومات مع الاجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه".

وحذر البنك المركزي، بحسب البيان، "من عمليات احتيال ونصب قد يمارسها البعض في هذا المجال"، مؤكداً "استمراره باتخاذ إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية وفقا لتعليماته النافذة بما يضمن سلامة العملة الأجنبية المتداولة".

ودعا المركزي في بيانه "وسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة في تناول الاخبار لما للاخبار غير الدقيقة من آثار سلبية على استقرار النظام المالي والمصرفي في العراق".





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