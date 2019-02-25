2019/02/25 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نبأ إستقالته من مهامه.

وقال ظريف في منشور عبر صفحته في الإنستغرام: "أشكر الشعب الايراني العزيز والشجاع والمسؤولين المحترمين على مدى الأشهر الـ 67 الماضية".وأضاف "أعتذر منهم لعجزي عن مواصلة مهامي وكل التقصير الذي بدر مني".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يؤكد إستقالته ويعتذر عن عجزه في مواصلة مهامه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يؤكد إستقالته ويعتذر عن عجزه في مواصلة مهامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).