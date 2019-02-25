الحشد الشعبي يعلق على استقالة جواد ظريف من منصبه

2019/02/25 | 23:41

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بغداد اليوم- بغداد

علق الحشد الشعبي، الاثنين (25 شباط 2019)، على استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من منصبه.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي/ محور الشمال، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "لا تستغربوا فهناك فطاحل من السياسيين في إيران وخصوصا في خط المحافظين".

وأضاف، أن "استقالة ظريف اعتقد لا تؤثر على مسار الخط السياسي الثابت في إيران".

بغداد اليوم- متابعة

قدم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين (25 شباط 2019)، استقالته من منصبه، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" الدولية.

وذكرت "رويترز"، في نبأ عاجل أوردته، أن "وزير الخارجية الإيراني قدم استقالته من م

بغداد اليوم - خاص

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس سروط، الاثنين (25 شباط 2019)، عن المعادلة التي يتبعها تنظيم داعش، لتهديد المدن الآمنة.

وقال سروط في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "داعش يتبع استراتيجية الاختباء في المناطق الجبلية

بغداد اليوم - بغداد

عقد نواب ووجهاء سامراء واعضاء بمجلس محافظتها ومسؤولين محليين فيها اجتماعاً موسعاً ، الاثنين 25 شباط 2019، أكدوا خلاله رفضهم قرار إقالة رئيس مجلس صلاح الدين احمد الكريم من قبل جهة حزبية فاسدة تمارس سياسة الاقصاء.

وقال بيان صا

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