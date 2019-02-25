2019/02/25 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم و مساعد وزير الخارجية الايراني يبحثان مستجدات الوضع السياسي في المنطقة

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