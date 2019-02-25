الرئيس الفرنسي يزور العراق خلال بضعة أشهر

2019/02/25 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون الیوم الإثنین أنه سیزور العراق خلال الشهور المقبلة لتقدیم دعم بلاده ضمن جهود إعادة الإعمار.





وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظیره العراقي برهم صالح، إن "الصداقة القدیمة بین فرنسا والعراق كانت حاجزا ضد الإرهاب وینبغي الآن أن نرعاها بمشروعات ملموسة لنبني معا سلاما دائما".





وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه سیزور العراق "خلال بضعة أشهر" بدعوة من نظیره صالح الذي استقبله في قصر الإلیزیه على مأدبة غداء.





وذكر أن العراق وبعد عام على انتصاره على ما یسمى تنظیم الدولة الاسلامیة (داعش) "سیضطلع بدور أساسي ومحوري في المنطقة".





من جانبه رحب صالح بـ"الشراكة النموذجیة" للعراق مع فرنسا والاتحاد الأوروبي للخروج من فترة "صعبة جدا".





وزار صالح صباح الیوم مقر منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (یونسكو) للبحث في مشروع إعادة إعمار مدینة (الموصل) التي دمرت أثناء عملیة استعادتها من (داعش).





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