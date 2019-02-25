وزير الخارجية الإيراني يعلن استقالته على انستجرام

2019/02/25 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث في العراق يوم 15 يناير كانون الثاني 2019.



تصوير: آكو رشيد - رويترز.

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الإثنين، استقالته من منصبه، على صفحته بموقع انستجرام.

وكتب ظريف يقول “أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية، أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين”.

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