ظريف يعلن استقالته عبر “انستغرام”

2019/02/25 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته، الاثنين، من خلال موقع التواصل “انستغرام”، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز” في خبر عاجل.الى ذلك أكدت وكالة “فارس” الأنباء نقلاً عن مصدر مطلع قريب من وزير الخارجية، خبر استقالة ظريف من منصبه.هذا ولم تكشف “فارس” المزيد من التفاصيل حول استقالة ظريف.

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