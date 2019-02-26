وزير الخارجية الإيراني يستقيل من منصبه

2019/02/26 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه.وقال ظريف على حسابه على الإنستغرام: "أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية… أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين".

كما أكدت وكالة "إرنا" الرسمية خبر استقالة ظريف.

يذكر أنه في 10 كانون الثاني الماضي، انتشرت أنباء متضاربة عن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه، عندما تداولت عدة مواقع عزم طهران الخروج من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى الست ( 5+1) والذي انسحبت منه أمريكا في أيار الماضي

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