2019/02/26 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7FlWFkBATXg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بين الشولتين| 2019/2/25) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج بين الشولتين| 2019/2/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).