روحاني يقبل استقالة وزير خارجية حكومته جواد ظريف

2019/02/26 | 00:11

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الرئيس الايراني حسن روحاني يقبل استقالة وزير خارجية حكومته جواد

ظريفواضافت مواقع خبرية ايرانية : استقالة #ظريف ربما تسبق الاعلان الرسمي الايراني في الانسحاب من الاتفاق النووي

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