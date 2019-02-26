ظريف يوجه رسالة الى الشعب الايراني عبر الانستغرام

2019/02/26 | 00:11

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ظريف عبر الانستغرام : اشكر الشعب الايراني العزيز والشجاع والمسؤولين

المحترمين على مدى الأشهر الـ 67 الماضية واعتذر منهم لعجزي عن مواصلة

مهامي وكل التقصير الذي بدر مني

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