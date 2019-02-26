بالصور.. خريجو هندسة النفط يواصلون اعتصامهم أمام الوزارة للمطالبة بالتعيين

2019/02/26 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يواصل خريجو هندسة النفط اعتصامهم الذي بدأ، صباح اليوم الاثنين، أمام الوزارة للمطالبة بالتعيين.

وافترش الخريجون الشوارع بجانب لافتتاهم التي طالبت بالتعيين المركزي على الملاكات الدائمة امام مبنى وزارة النفط في بغداد، مؤكدين استمرار الاعتصام لحين الإيفاء بالوعود.انتهى

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